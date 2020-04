Un paio di settimane fa,, il produttore del film di, ha rilasciato un’intervista a ET che abbiamo notato solo recentemente grazie a Southern Living

Neame ha spiegato che:

Ovviamente, pur non essendoci nessuna data, anche indicativa, sul possibile arrivo del sequel di Downton Abbey – Il Film, l’emergenza Coronavirus sta comunque andando a impattare anche sullo sviluppo di questo progetto tanto che, secondo il produttore, i fan dello show creati da Julian Fellowes devono necessariamente avere pazienza:

Il vostro pubblico deve sapere che c’è sempre l’intenzione di lavorare al seguito. Come spesso accade con i sequel, potrebbe volerci un po’ per far si che tutto sia pronto. Non vogliamo arrivare in sala a 12 mesi di distanza dal precedente film, vogliamo che la fame del pubblico per Downton Abbey cresca.