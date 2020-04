Dopo, il corto horror del regista David F Sandberg, tocca a un’altra creazione intitolata, Strani Rumori dalla Soffitta.

Realizzato dal filmmaker Rob Savage, Strani Rumori dalla Soffitta è uno short di genere horro in perfetto stile “Screenlife”, uno stile (reso celebre dal regista Timur Bekmambetov) basato sul raccontare una data vicenda dal punto di vista dello schermo di un computer, di uno smartphone o di un tablet che abbiamo avuto modo di conoscere in pellicole quali Unfriended e Searching, film che si sono rivelati delle vere e proprie galline dalle uova d’oro. Il primo è costato 1 milione di dollari per 64 d’incasso, mentre il secondo addirittura meno, si parla di 880.000 dollari e ha guadagnato anche più del precedente, 75.5 milioni.

Nel corto, lo strumento web che viene impiegato per raccontare la storia è Zoom, il servizio di teleconferenza che, per le live di BadTaste impieghiamo già da tempo e che, in queste settimane di lockdown e relativo confinamento domestico, è divenuto anche più popolare.

Come potete verificare voi stessi dal Tweet qua sotto e senza spoilerare nulla, la creazione di Savage ha un palese debito creativo nei confronti di [REC], il primo capitolo del fortunato franchise horror iberico diretto da Jaume Balagueró e Paco Plaza.

I’ve been hearing strange noises from my attic, so I called a few friends and went to investigate… pic.twitter.com/CxmJAf44ob — Rob Savage (@DirRobSavage) April 21, 2020

Cosa ne pensate di questo Strange Noises in the Attic, Strani Rumori dalla Soffitta, corto “screenlife” realizzato dal filmmaker Rob Savage con tanto di palese strizzatina d’occhio al cult di Jaume Balagueró e Paco Plaza [REC]? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto.