Il sequel diin arrivo a dicembre vede, ovviamente, il ritorno dinei panni di Maverick.

Ma dal cast della storica pellicola anni ottanta del compianto Tony Scott tornerà anche Val Kilmer con il suo Iceman un personaggio che, come rivelato dallo stesso attore nel suo libro di memorie, non era inizialmente presente nella sceneggiatura della pellicola.

È stato lui stesso a chiedere d’inserirlo:

Come cantavano i Temptations nell’epoca d’oro del soul motown “ain’t too proud to beg”. Ai produttori è andata bene. A Cruise è andata bene. E Tom non poteva essere più grandioso di così. Abbiamo ripreso le fila esattamente da dove le avevamo lasciate. La reunion è andata alla grande.