Secondo quanto riportato da Variety la Paramount Pictures ha deciso di spostare la data di uscita del quarto capitolo cinematografico diprevisto inizialmente per il 5 marzo 2021 (negli Stati Uniti).

La nuova data di release del lungometraggio nelle sale americane è ora fissata al 2 luglio 2021.

Di recente Steve-O, parlando con MMA Junkie aveva dichiarato:

Alla Paramount Pictures è stato dato il via libera, si. Si parla del 2021. Ma non mi hanno ancora fatto un’offerta che io possa prendere sul serio. Non per essere scortese o altro, ma… non mi hanno ancora contattato. Quindi vedremo.