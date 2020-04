Secondo quanto riportato da Deadline la Paramount Pictures, in virtù dell’emergenza sanitaria che il mondo sta attraversando, avrebbe deciso di spostare la data di uscita nelle sale americane di, il nuovo film di Stefano Sollima con Michael B. Jordan la cui release nelle sale era stata fissata al 18 settembre 2020.

Il film, tratto dal romanzo di Tom Clancy “Senza rimorso”, arriverà ora nelle sale degli Stati Uniti il 2 ottobre 2020.

Diretto da Stefano Sollima (Soldado, Suburra), il lungometraggio è basato su una sceneggiatura di Taylor Sheridan (Sicario).

Jordan vestirà i panni di John Clark, un ex Navy SEAL che lavora per la CIA; accanto a lui ci sarà Jamie Bell che interpreterà Robert Ritter, vicedirettore delle operazioni alla CIA.

Ecco la sinossi ufficiale del romanzo:

Veterano del Vietnam, John Kelly conduce un’esistenza apparentemente tranquilla vivendo sulla sua barca e dando lezioni di guida e di pesca ai turisti. Non dimentica però di essere stato una macchina di morte e distruzione nel Sud-est asiatico… Né lo dimentica il Pentagono, che ha in serbo una speciale missione per lui. Contemporaneamente, un’altra impresa si delinea per Kelly, e si interseca drammaticamente con la sua vita privata, ma lui – violento e spietato – sarà in grado di affrontarla con determinazione e abilità, compiendo la sua agghiacciante vendetta, freddamente ‘senza rimorso’.