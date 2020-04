Secondo quanto riportato da Variety(Piccole Donne, Midsommar – Il Villaggio dei Dannati),sarebbero entrati a far parte del cast di, film da regista di

Il film è descritto come un thriller psicologico ambientato in una comunità utopica e isolata nel deserto della California negli anni ’50.

Katie Silberman Booksmart si sta occupando di riscrivere la sceneggiatura del progetto fornita inizialmente da Shane e Carey Van Dyke.

Catherine Hardwicke figurerà come produttrice esecutiva del lungometraggio insieme a Shane e Carey Van Dyke. La Wilde e Katie Silberman produrranno il film insieme a Roy Lee e Miri Yoon dellaVertigo Entertainment. Daria Cercek e Celia Khong supervisioneranno il progetto per la New Line.

Di recente abbiamo visto Florence Pugh in Piccole Donne (per cui ha anche ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista) e in Midsommar – Il Villaggio dei Dannati di Ari Aster. Prossimamente apparirà anche nel cinecomic Marvel Black Widow.

Shia LaBeouf è invece apparso in Honey Boy (film che ha anche sceneggiato) e in The Peanut Butter Falcon.

Chris Pine è in vece apparso recentemente nel film Netflix Outlaw King – Il re fuorilegge

Robert Bruce e come doppiatore in Spider-Man: Un Nuovo Universo, film animato targato Sony. prossimamente lo vedremo invece in azione nel cinecomic DC Wonder Woman 1984 al fianco di Gal Gadot.

