Secondo quanto riportato da Deadline (vista recentemente in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker) sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di, thriller poliziesco dalle tinte psicologiche che sarà prodotto dalla STX Entertainment.

L’opera si baserà sul romanzo svedese pubblicato nel 2015 scritto da Camilla Grebe e si incentrerà su una giovane donna trovata decapitata lungo un corridoio in marmo di un grande uomo d’affari. Un crimine che somiglia molto a un omicidio irrisolto e che ben presto si trasformerà in una corsa contro il tempo.

Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett (Finché morte non ci separi) e Chad Villella si occuperanno della regia e della produzione del progetto.

Anche Andrew Lazar (American Sniper) si occuperà della produzione del lungometraggio.

Recentemente abbiamo visto Daisy Ridley in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga cinematografica degli Skywalker ma anche in Ophelia e in Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh, oltre che in Star Wars: Il Risveglio della Forza e in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Daisy Ridley? Diteci la vostra nei commenti!