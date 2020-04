Sono passate quasi tre settimane dal lancio diin direct-to-digital, e la Universal ha diffuso ufficialmente i primi dati sugli incassi del film d’animazione. Lo studio ha infatti annunciato che il sequel, dal 10 aprile a oggi, ha totalizzato ben 5 milioni di noleggi arrivando a incassare un totale di quasi 100 milioni di dollari.

Jeff Shell, CEO di NBCUniversal, ha commentato la notizia sul Wall Street Journal:

I risultati di Trolls World Tour hanno superato le nostre aspettative e dimostrano la validità di uno strumento come il PVOD. Non appena i cinema riapriranno, ci aspettiamo di distribuire film in entrambi i formati.

Una affermazione che non farà piacere agli esercenti, che non vogliono che gli studios approfittino dell’emergenza Coronavirus per annullare le finestre distributive (che prevedono almeno tre mesi di distanza tra l’uscita al cinema e il lancio in digital).

Secondo il Journal, Trolls World Tour avrebbe già generato più profitti del primo film, che era costato 125 milioni di dollari e aveva raccolto 153.7 milioni di dollari e 346.9 milioni di dollari in tutto il mondo. Il conteggio non è semplice, ma partiamo dal fatto che questo sequel è costato meno sia di budget (90 milioni di dollari) che di promozione (dovendo spingere solo il lancio VOD sono stati spesi circa 30 milioni di dollari in “print&advertising”). Se cinema e distributori si dividono gli incassi al 50%, nel caso del VOD i distributori portano a casa circa l’80% degli incassi, inoltre per questo film la Universal ha ottenuto una finestra esclusiva di streaming su Hulu che dovrebbe valere intorno ai 25 milioni di dollari.

Insomma, questo primo caso di successo potrebbe spianare la strada per altri lanci digitali. Il 15 maggio la Warner Bros. lancerà in PVOD un altro film d’animazione, Scoob!, mentre la Universal ha già pianificato altre uscite con la stessa modalità.