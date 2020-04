Secondo quanto riportato da Variety (The Big Bang Theory) affiancheràin, commedia action targata Sony Pictures.

Basato su una sceneggiatura di Robbie Fox il film si basa sull’idea di scambio di identità, in questo caso tra l’assassino più letale del mondo noto come “l’Uomo di Toronto” e un newyorkese con un sacco di problemi che saranno costretti a collaborare quando si imbattono nello stesso Airbnb.

Nel cast troviamo anche Woody Harrelson (Zombieland, Venom). Il film dovrebbe arrivare nelle sale americane il 17 settembre 2021.

Alla regia del progetto ci sarà Patrick Hughes, regista di film come Come ti Ammazzo il Bodyguard con Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds ma anche di Red Hill e I Mercenari 3. Robbie Fox e Chris Bremmer si sono occupati della sceneggiatura basata su un’idea di Jason Blumenthal. Lo stesso Blumenthal produrrà il progetto insieme a Todd Black and Steve Tisch.

Di recente ricordiamo abbiamo invece visto Kevin Hart in Jumanji: The Next Level e nella commedia La Scuola Serale.

