In questo periodo di emergenza sanitaria moltissime major si sono ritrovate a dover cambiare la data di uscita dei propri film nelle sale. La Sony ad esempio aveva deciso di spostare al 1° gennaio 2021 la release nei cinema americani di, sequel della pellicola arrivata nelle sale nel 2019 che ha incassato ben 155 milioni di dollari a fronte di un budget di 9.

Tuttavia la major avrebbe di recente deciso di far uscire nuovamente il film nelle sale americane alla sua data di release precedente, ovvero il 30 dicembre 2020.

Protagonisti del film Taylor Russell (Lost in Space), Logan Miller (Love, Simon e The Walking Dead) Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil), Jay Ellis (prossimamente in Top Gun: Maverick), Tyler Labine, Nik Dodani (Atypical) e Yorick van Wageningen.

Escape Room è un thriller psicologico che vede protagonisti sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un gioco pericoloso e sono costretti ad usare l’ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita. La pellicola è stata diretta da Adam Robitel (Insidious: L’Ultima Chiave) sulla base di una sceneggiatura di Bragi F. Schut (Season of the Witch) e Maria Melnik (American Gods). Alla produzione Ori Marmur, Neal H. Moritz e Donovan Roberts-Baxter.

Il film è uscito nei nostri cinema lo scorso marzo.

La release del sequel – scritto sempre da Schut e prodotto da Moritz, è prevista per il 30 dicembre del 2020.

