Sulla scia dei “gemelli diversi” che ricordiamo nel 1988 con i volti di, avremo prestonei panni di due fratelli nel lungometraggio “” da poco annunciato.

Proprio così, Thanos e Tyrion Lannister saranno presto fratelli sul grande schermo.

È Variety a riportare la notizia del bizzarro casting e a confermare che il progetto – di cui ancora non si sa nulla ma che si sospetta sarà una commedia sulla orme di “I gemelli” del 1988 – sarà scritto e diretto da Macon Blair e co-prodotto (tra i tanti) anche dagli stessi Brolin e Dinklage tramite le rispettive compagnie Brolin Productions e Estuary Films Company.

Sia Josh Brolin che Peter Dinklage sono attori molto versatili, noti sia per ruoli drammatici che comici, ma sicuramente tutti li ricordiamo per i loro volti più noti: Josh Brolin ha conquistato il panorama Marvel e non solo nei panni di Cable in Deadpool 2 ma soprattutto in quelli di Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, uno dei cattivi in ambito cinecomic più iconici degli ultimi anni; Peter Dinklage, dal canto suo, lo scorso anno ha detto addio al ruolo che lo ha reso più popolare che mai, il geniale Tyrion Lannister, dopo 8 stagioni del Trono di Spade.

