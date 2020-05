Qualche giorno fa abbiamo scoperto chedirigerà, un film sui giovani calciatori intrappolati per quasi tre settimane in un sistema di caverne in Thailandia.

Il progetto era stato definito particolarmente “allettante” per gli studi, visto che lo script di William Nicholson (Il gladiatore e Unbroken) era stato accostato a “un altro Apollo 13 per Howard”. E in effetti l’Hollywood Reporter conferma lo studio a vincere la gara è stata la MGM.

“Questo film mette in evidenza il coraggio e l’altruismo; il coraggio di tutti coloro che sono rimasti intrappolati, dei sub, degli agenti e della gente del posto che hanno tutti fatto squadra per far fronte a una situazione insormontabile mentre il mondo guardava” ha commentato Howard. “Io e Brian siamo emozionati di collaborare con la MGM, con P.J. e con Gaby per portare questa storia eroica al pubblico di tutto il mondo“.

Il film racconterà il salvataggio in Thailandia della squadra maschile dei Wild Boar, tutti di età compresa tra gli 11 e 16 anni, rimasta bloccata a mille metri sotto il suolo in un sistema di caverne a causa delle piogge monsoniche. I ragazzini e il loro allenatore furono tratti in salvo nell’arco di tre giorni dall’8 al 10 luglio 2018.

Oltre a Thirteen Lives di Ron Howard, ricordiamo, sono in sviluppo altri progetti sui fatti accaduti.