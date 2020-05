Dopo che in Texas, ad oggi il primo stato in cui sarà possibile andare al cinema dallo scoppio dell’ emergenza Coronavirus , anche aè stata disposta la riapertura dei cinema.

Visto che in Cina si stanno allentando le misure prese per far fronte all’emergenza, a partire da venerdì le sale cinematografiche riapriranno (assieme a palestre e sale da gioco), ovviamente mettendo in atto le pratiche per il distanziamento sociale con previo controllo della temperatura.

Martedì il governo ha annunciato che per la decima volta negli ultimi sedici giorni a Hong Kong non sono stati registrati nuovi casi.

Tra i film che le sale proporranno ci saranno Trolls World Tour e un misto di film americani e asiatici tra cui Don’t Worry di Gus Van Sant, Tora-san, Wish You Were Here e Better Days.

Intanto l’Hollywood Reporter annuncia che come conseguenza dell’emergenza sanitaria, in Iran è stato aperto il primo cinema drive-in a Teheran sin da quando furono banditi nel 1979 per il fatto che concedessero un po’ troppa privacy alle coppie non sposate.

Il paese è stato profondamente colpito dall’emergenza con quasi 100.000 casi e più di 6.200 morti, anche se gli esperti sostengono che il numero sia decisamente più alto.