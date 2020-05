Nel corso di un’intervista con Comicbook ha svelato che il sequel di, che sarà intitolato, conterrà un “geniale” omaggio a

Come raccontato dal regista e attore: “Ci sarà una scena su Stan Lee (in Generazione X). Ovviamente lui non ci sarà perché se n’è andato“, ma in qualche modo la storia farà riferimento al guru Marvel. “La scena su Stan Lee in Twilight of the Mallrats è uno di quei momenti che considero davvero geniali”.

Ha poi aggiunto, senza sbilanciarsi sui dettagli:

È un momento molto speciale e sebbene Stan non sia più tra di noi ha comunque una presenza nel film perché Brodie, quando lo ritroviamo 25 anni dopo, parla ancora del giorno migliore della sua vita che come sappiamo si vede in Generazione X.

Di recente Smith ha dichiarato anche che l’attuale emergenza Coronavirus avrà un peso sulla sceneggiatura: