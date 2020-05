La Paramount ha acquistato i diritti di sfruttamento di, una sceneggiatura originale di, co-sceneggiatore del Batman di Matt Reeves.

I dettagli del progetto non sono noti, ma il film è stato descritto un “fratello spirituale” di 1984, il celebre romanzo di George Orwell. L’atmosfera dovrebbe essere inoltre simile a quella di Inception di Christopher Nolan e a Matrix.

Lorenzo di Bonaventura, che per lo studio ha prodotto i film di Transformers e di G.I. Joe, figurerà come produttore. Fu proprio lui, tra l’altro, a produrre i film di Matrix.

2084 ha catturato sin da subito l’attenzione di registi e attori che hanno già espresso interesse a essere coinvolti nella realizzazione, anche se per il momento l’Hollywood Reporter non ha ancora fatto nomi.

Tomlin, dal canto suo, ha già accettato di lavorare ad altri progetti come l’adattamento del fumetto Fear Agent che diventerà una serie Amazon e quello del videogioco Mega Man. The Batman, ricordiamo, era in fase di riprese quando la produzione è stata fermata a causa dell’emergenza Coronavirus che ha costretto tutta Hollywood (e non solo) a prendersi una bella pausa. Al momento non è chiaro quando sarà sicuro tornare sui set.

Distribuito dalla Paramount, 2084 non ha ancora una data d’uscita.

Fonte: THR