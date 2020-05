Lucky Red, Circuito Cinema e MyMovies hanno annunciato ieri il lancio di una nuova piattaforma TVod chiamata MioCinema, che coinvolgerà le sale cinematografiche indipendenti e il cinema di qualità.

La piattaforma aprirà il 18 maggio con I Miserabili, il film di Ladj Ly che era atteso nei mesi scorsi nei cinema italiani ma la cui uscita è stata cancellata a causa dell’emergenza Coronavirus. Premio della Giuria al Festival di Cannes e candidato come miglior film straniero agli Oscar, I Miserabili verrà accompagnato su MioCinema anche da uno speciale sul Festival di Cannes, con 15 film che hanno vinto la palma d’oro e che hanno contribuito a fare la storia del festival (i distributori coinvolti nella piattaforma non saranno solo Lucky Red, ovviamente).

Nelle settimane successive al lancio arriveranno anche Il meglio deve ancora venire (di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte), il remake di Dopo il matrimonio (con Michelle Williams), e l’atteso Matthias & Maxime di Xavier Dolan.

Questo il commento di Andrea Occhipinti di Lucky Red:

​MioCinema nasce con l’idea di portare in rete le persone che amano il buon cinema visto sul grande schermo. Sembra un paradosso ma non lo è. Queste persone sono oggi private di questa esperienza a causa dell’emergenza che stiamo vivendo. Vogliamo offrire loro la possibilità di vedere i grandi film che sarebbero andati in sala, attraverso una piattaforma digitale. Uno strumento che serva anche a tenere informato il pubblico sui film che usciranno quando le sale riapriranno. L’auspicio è che la piattaforma diventi, quando la situazione sarà tornata normale, un’estensione digitale del cinema, dove poter trovare tutto quello che non è più in sala, nel rispetto delle finestre di sfruttamento.

Al momento della registrazione al sito l’utente sarà invitato a scegliere la propria “sala di riferimento” tra i cinema aderenti nel proprio comune (dovrebbero essere un centinaio di sale indipendenti quando la piattaforma aprirà). Quando acquisterà la visione di un film in prima visione TVod, il 40% del suo acquisto sarà riconosciuto alla rispettiva sala. Non vi sarà alcun abbonamento: ogni film andrà acquistato, e sarà disponibile per 30 giorni e per 48 ore dopo il primo play. I film in prima visione costeranno circa 7 euro, mentre i titoli della library andranno dai 2,90 ai 3,90 euro.

Al completamento della piattaforma nella versione finale, ​entro la fine dell’anno​, il cinema potrà decidere di affiancare al servizio di digital streaming un pacchetto di importanti soluzioni e strumenti digitali: sito internet rinnovato, un’agenzia creativa, un sistema avanzato di promozioni legate al singolo cinema e al suo territorio.

I creatori del progetto ci tengono a sottolineare che, alla riapertura delle sale, MioCinema “non sarà mai una piattaforma competitiva con la sala​, che resta centrale nella filiera di distribuzione cinematografica. Superata l’emergenza Covid, la piattaforma continuerà ad affiancare la programmazione in sala con servizi a supporto e un’offerta parallela e non in conflitto, ​nel pieno rispetto delle finestre di sfruttamento.” MioCinema si proporrà quindi come strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala​, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro.

