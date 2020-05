La “storia d’amore” fra, Scream e l’iconico Ghostface potrebbe continuare.

L’arrivo di un nuovo capitolo di Scream è stato confermato qualche settimana fa quando il progetto è stato affidato a Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi di Finché morte non ci separi.

Al momento non si sa molto altro. Si tratterà di un sequel classicamente inteso o di un reboot? L’informazione non è attualmente nota.

Ai fan della saga horror, farà sicuramente piacere sapere che Neve Campbell, la storica interprete di Sidney Prescott, ha avuto delle discussioni con la produzione del lungometraggio durante le quali si è parlato proprio di un suo possibile ritorno. L’attrice ha rivelato l’informazione su YouTube insieme a Jake Hamilton in un video che ora risulta “privato” ma di cui CB.com ci fornisce comunque un provvidenziale resoconto.

Mi hanno contattato e abbiamo avuto delle conversazioni in merito. Chiaramente, ora come ora, è tutto abbastanza complicato a causa del COVID e non si sa quando potranno cominciare a lavorarci e quando potremo vedere i vari pezzi che si assemblano insieme per rendere possibile il tutto. Inizialmente ero molto agitata dall’idea di fare un altro Scream senza Wes Craven perché lui era un autentico genio e il motivo che ha reso quei film quello che sono, ma i registi mi hanno mostrato tutta la loro ammirazione verso il lavoro di Wes, vogliono onorarlo e questo per me significa molto.