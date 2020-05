Non credo siate sorpresi di sentirmi dire che il mio mondo è cambiato completamente nell’autunno del 2017. Il mio lavoro, i miei rapporti, la mia posizione nell’industria sono svaniti del corso di poche ore. […] Non mi piace dire alla gente che capisco quello che stanno passando perché credo che vada a minare l’esperienza che vivono, un’esperienza unica e molto personale. Ma in questo caso credo di poter capire cosa si provi a vedere il tuo mondo fermarsi improvvisamente. […] Anche se si tratta di ragioni e circostanze molto diverse, credo che alcune delle lotte emotive siano praticamente le stesse.

L’ultima volta che avevamo vistoera stato nel corso di un’ apparizione a sorpresa a Roma, dopo mesi e mesi di silenzio per le accuse di molestie: poche ore fa l’attore è tornato “sotto i riflettori” in occasione del podcast Bitz & Pretzels , durante il quale ha parlato dellain corso per il Covid-19, facendo un paragone con la fine della sua carriera:

Ha poi aggiunto: “So bene cosa vuol dire quando ti dicono improvvisamente che non puoi più lavorare o che potresti perdere il lavoro; quella è una situazione su cui non hai il minimo controllo“.

Per concludere:

Non voglio addolcire la pillola visti i tempi terribili in cui ci troviamo, ma spero di incoraggiarvi a cogliere l’occasione per trovare il lato positivo in tutto questo.

Fonte: Daily Mail