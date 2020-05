I cinema in tutta la Cina potranno riaprire: è quanto stabilito dalle autorità nelle ultime ore, come riportato da Deadline

La notizia arriva dopo quella di un primo passo fatto da Hong Kong, città in cui era è già disposta la riapertura da qualche giorno visto che in tutto il paese si stavano allentando le misure prese per far fronte all’emergenza. Le sale cinematografiche (assieme a palestre e sale da gioco) hanno riaperto proprio ieri, ovviamente mettendo in atto le pratiche per il distanziamento sociale con previo controllo della temperatura.

Martedì, ricordiamo, il governo ha annunciato che per la decima volta negli ultimi sedici giorni a Hong Kong non erano stati registrati nuovi casi.

I cinema in Cina erano già stati riaperti a marzo per una settimana, prima di richiudere a causa del ritorno dell’emergenza.

Si stima che tutta l’industria abbia accusato un colpo di 2.5 miliardi di dollari, perciò la ripartenza – di cui non sono state delineate le tempistiche – non può che essere un’ottima notizia. Ovviamente tutte le sale dovranno rispettare i protocolli di sicurezza e iniziare a capacità ridotta per favorire il distanziamento.

Quanto all’Italia, in occasione della serata dei David di Donatello alcune ore fa il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini ha annunciato in diretta che lunedì si incontrerà con i rappresentanti del mondo del cinema per discutere delle misure da adottare per riaprire le sale nel nostro paese. Potete leggerne di più in questo articolo.