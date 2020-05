Secondo quanto riportato da Variety Jojo Rabbit ) e(Il Filo Nascosto) sarebbero in trattative per entrare nel cast del nuovo progetto ancora senza titolo del regista

Del cast del lungometraggio fanno per ora parte anche Alex Wolff, Eliza Scanlen (Piccole Donne) e Aaron Pierre(Krypton).

Non sappiamo ancora molto sul progetto. Lo stesso Shyamalan aveva dichiarato in passato di essere al lavoro su due progetti dallo stampo thriller insieme alla Universal:

Avevo due idee per altrettanti film. Per me, ci sono delle idee che, a volte, stanno nei giornali e che però non hanno abbastanza sostanza o quel qualcosa che le rende meritevoli dei due anni di impegno della mia vita necessari a scriverle e a dirigerle per il grande schermo. Certe idee non hanno questo qualcosa in più. Devono sedimentarsi e svilupparsi un po. Ma c’erano due cose che stavo pensando di affrontare subito. E, in maniera alquanto interessante, potrebbe anche essercene una terza che potrebbe finire tra quelle. Sto amando questo approccio alla The Visit, idee minimali, contenute, che possiedo completamente in cui possiamo assumerci dei rischi a livello di toni cercando di colpire quel tasto di “assurdità radicata e realistica”, quell’umorismo dark che dialoga con questioni non necessariamente confortanti per il pubblico, sia durante che al termine della storia. Il rischio viene mitigato perché lavoriamo con delle cifre accettabili e mi sembra di essere un buon partner per i miei distributori […] Funziona perché quando rifletto su questi film ai quali sto pensando – che sono tutti dark e bizzarri – penso che dialoghino anche un po’ fra loro.