Il nuovo numero di Empire ha deciso di celebrare il mondo del cinema commissionando auna copertina ritraente alcuni dei personaggi più popolari del mondo dell’intrattenimento.

Da Indiana Jones a Star Wars, dalla Marvel alla DC, da Avatar al mago di Oz, da E.T. a Gollum e James Bond, la copertina rende omaggio al mondo del cinema proprio nel periodo storico in cui le sale sono chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

“I cinema in tutto il mondo sono al momento chiusi – scrive il giornale – ma quando arriverà il momento saremo tutti pronti per l’intrattenimento sul grande schermo. Il motivo è che i film ci portano in nuovi mondi, conducendoci in avventure grandiose e illuminando viaggi interiori”.

Come promesso dalla copertina, il numero conterrà:

Un’esclusiva su Dune alla scoperta dell’evento fantascientifico dell’anno;

alla scoperta dell’evento fantascientifico dell’anno; James Cameron sulla creazione di mondi;

sulla creazione di mondi; Sophia Coppola e Kirsten Dunst sull’infrangere le regole;

e sull’infrangere le regole; Barry Jenkins sull’ispirazione;

sull’ispirazione; Steve Martin e Martin Short sulla commedia;

e sulla commedia; Judd Apatow sul passato;

sul passato; Andy Serki s sul futuro

s sul futuro Alicia Silverstone rivisita Ragazze a Beverly Hills

Il numero estivo sarà messo in vendita a partire dal prossimo 14 maggio sia in edizione fisica che digitale. Che ne dite della copertina di Empire per celebrare il cinema? Avreste aggiunto qualche personaggio?