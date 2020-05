Secondo quanto riportato da Animationmagazine.net il registacollaborerà con la King Features per realizzare un lungometraggio animato basato sui fumetti di. Tartakovsky fu annunciato come regista del progetto già nel 2012, quando il film era nelle mani della Sony.

Il regista aveva abbandonato la regia del progetto su Braccio di Ferro nel 2015 per concentrarsi su un progetto intitolato Can You Imagine? che in seguito fu cancellato. In un’intervista pubblicata ieri da Moviefone, in quell’anno Tartakovsky aveva dichiarato:

Con Popeye avevamo organizzato un bello screening, tutti avevano davvero apprezzato il test d’animazione e c’era stata una reazione positiva. Amavo quello che stavamo facendo, ma lo studio sta andando incontro a cambiamenti e non so se avranno intenzione di portare avanti il Braccio di Ferro che desidero fare. Devono decidere. È dura lasciare un progetto come questo, ma d’altronde si tratta di affari.

Successivamente la Sony aveva ingaggiato T.J. Fixman (Ratchet & Clank) per scrivere la sceneggiatura del progetto toccata in precedenza da Jay Scherick e David Ronn.

Tra i lavori più noti di Tartakovsky troviamo la trilogia di Hotel Transylvania ma il regista ha collaborato anche alle serie animate di Le Superchicche, Il Laboratorio di Dexter, Samurai Jack, Primal (Adult Swim) e Star Wars: the Clone Wars.

