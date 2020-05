Molte star amano visitare il nostro paese, c’è chi lo ama fugacemente, chi talmente tanto da comprarsi una casa per le vacanze e chi che da qua non se ne vorrebbe andare più:passa praticamente ogni estate in Italia, cambiando ogni volta destinazione e sembra ancora più nostalgico di noi per le sue “estati italiane“.

L’attore ha infatti pubblicato su Twitter il suo puzzle che raffigura la città di Portofino, dedicandolo agli amici che ha qui in Italia:

Amo l’Italia, vi penso ogni giorno, penso agli ostacoli e alle enormi difficoltà che state affrontando.

Hugh a quanto pare è un vero appassionato di puzzle, ma questo gli ha particolarmente scaldato il cuore; ha chiuso il suo video salutando l’Italia, con la promessa di un “Ciao! Ci vediamo” …

… speriamo presto!

Dopo Bad Education, rivedremo l’attore al cinema l’anno prossimo in Reminiscence di Lisa Joy. Nella pellicola condividerà lo schermo con Thandie Newton e Rebecca Ferguson, con cui aveva già lavorato in The Greatest Showman. La data d’uscita è al momento fissata al 16 aprile 2021.

Fonte: Twitter