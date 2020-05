Deadline annuncia che saràa dirigere, la commedia supereroistica con Kevin Hart per la STX Entertainment. Story, che ha già lavorato con Hart per film come, dirigerà la pellicola su uno script di, autori della sceneggiatura di Pokémon: Detective Pikachu

Night Wolf segue una storia nello stile di Ti presento i miei in cui un uomo (Hart) incontra il suo futuro suocero per la prima volta per poi scoprire che è in segreto un supereroe di nome Night Wolf.

Story figurerà come produttore attraverso la sua casa di produzione The Story Company, mentre Sharla Sumpter Bridgett sarà produttrice esecutiva. Hart, invece, figurerà con la sua HartBeat Productions.

Collider precisa che il casting è ancora in corso e che non è chiaro quando inizieranno le riprese, ma suggerisce che la moglie del personaggio di Hart possa essere interpretata da Tina Fey, anche se nulla per il momento può dirsi deciso.

Tim Story di recente ha lavorato al film di Tom e Jerry per la Warner Bros in arrivo a fine anno e con Chloë Grace Moretz, Camilla Arfwedson, Ken Jeong e Michael Peña nel cast.