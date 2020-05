Chi l’ha detto cheè solo per le nuove generazioni?mina la nostre certezze facendo vedere a tutti chi comanda con un’entrata in scena decisamente portentosa sul social network cinese.

L’attore ha postato il suo primo video sul suo account TikTok appena aperto, lanciando una sfida di ballo – la stessa partita da Drake – a Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

Come potete vedere nel video allegato in calce, Hopkins si è scatenato nella #toosieslidechallenge imitando i due attori nelle loro frasi e pose più iconiche, prendendoli in giro.

E non dite che lo fa perché è la moda del momento: Anthony Hopkins era già il re dei social e dei video-delirio di pochi secondi in tempi non sospetti, basta farsi un giro sulla sua pagina Facebook per ammirarlo ballare nei panni di Odino, destreggiarsi tra hukulele, pianoforte e video-selfie decisamente… particolari.

This is what happens when you’re all work and no play… Pubblicato da Anthony Hopkins su Domenica 22 aprile 2018

Abbiamo visto Anthony Hopkins di recente nel film Netflix I Due Papi, in Now Is Everything e nel suo addio a Odino in Thor: Ragnarok ed è di recente stato scelto per vestire i panni di Cus D’Amato in Cus and Mike, biopic incentrato sul noto allenatore di Mike Tyson.

Fonte: TikTok