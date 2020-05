Continua lo stillicidio di immagini ufficiali di, il nuovo adattamento del romanzo didiretto dacon protagonista

Empire Magazine ha pubblicato una nuova foto del film, nel quale vediamo proprio Paul Atreides, interpretato dal giovane attore statunitense. Nell’articolo, il regista anticipa un “viaggio dell’eroe” decisamente epico per il personaggio:

Paul è cresciuto in un contesto molto rigido, con molto addestramento, perché è il figlio di un Duca, e un giorno… sarà lui il Duca. Ma per quanto possa essere preparato e addestrato per quel ruolo, è davvero quello che vuole diventare? Ecco la contraddizione di questo personaggio. È una specie di Michael Corleone ne Il Padrino – ha un destino molto tragico davanti a sè, è destinato a diventare qualcuno che non vorrebbe diventare. La sua sopravvivenza dipende dall’essere in grado di prendere le decisioni giuste e adattarsi a diverse situazioni pericolose. È una splendida storia di emancipazione. Come qualunque giovane adulto, sta cercando di capire chi è veramente e qual è il suo posto nel mondo. Dovrà fare cose che nessuno dei suoi antenati ha mai avuto la possibilità di fare per sopravvivere. E ha una splendida qualità: è curioso nei confronti delle altre persone, è empatico, e questo lo attirerà verso altre culture. Sarà proprio questo a salvargli la vita.

Potete vedere la foto qui sotto:

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

