non ha mai fatto molta distinzione tra blockbuster e film indipendenti, accettando nella sua carriera ruoli di ogni genere, a meno che non si trattasse di film di supereroi.

In una intervista con Inverse per parlare della terza stagione di Westworld, l’attore (che di recente abbiamo visto in Underwater) ha svelato di aver rifiutato dei ruoli in cinecomic in passato e di essere propenso a proseguire su questa strada:

In tutta onestà sono film che non guardo più. Quando inventarono le tecnologia per rendere Iron Man e Spider-Man realistici e non più pacchiani grazie all’impiego di effetti speciali, ero interessato. Poi è diventata la normalità. Ero un grande appassionato di fumetti da bambino. Oggi questi film sono per bambini, e sebbene ci sia una parte in me ancora infantile, non sarei interessato. Non li guarderei.

L’attore è apparso molto deciso, ma ha ammesso che accetterebbe un ruolo in un cinecomic a una condizione:

Se mi proponessero un grande antagonista e fosse diretto da qualcuno di intelligente e di talento e che non lo faccia sembrare un film per bambini, magari lo farei. Ma in caso contrario, no. Per quello che mi hanno proposto mi è sempre sembrato un impegno di lunga durata per qualcosa che non avrei visto fino alla fine.

Cosa ne pensate delle parole di Vincent Cassel sui film di supereroi?