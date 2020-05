Secondo quanto riportato da Deadline Judy Greer (Jurassic World, Ant-Man) sarebbe entrata a far parte del cast di Flint Strong, lungometraggio targato Universal Pictures basato sul documentario del 2015 T-REX.

Rachel Morrison (Mudbound, Black Panther) farà il suo debutto alla regia con questo progetto adattato per l’occasione da Barry Jenkins. Il documentario originale intitolato T-Rex e firmato da Zackary Canepari e Drea Cooper, segue la diciassettenne Claressa “T-REX” Shields e il suo sogno di diventare la prima donna nella storia a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi nella categoria del pugilato, cosa che si concretizza effettivamente alle Olimpiadi del 2012 di Londra.

Del cast fanno per ora parte anche Ryan Destiny e Ice Cube.

Michael De Luca (Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto, The Social Network, L’Arte di Vincere) produrrà il lungometraggio attraverso la Michael De Luca Productions insieme a Elishia Holmes e a Barry Jenkins.

Di recente abbiamo visto la Greer in titoli come Non si scherza col Fuoco, Halloween, Che fine ha fatto Bernadette?, Ant-Man and the Wasp e nella serie televisiva Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Prossimamente apparirà invece in Halloween Kills e in Halloween Ends, sequel del “reboot” di Halloween.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Judy Greer? Diteci la vostra nei commenti!