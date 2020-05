El Arbi: siamo ancora coinvolti in questo progetto, c’è uno sceneggiature che è al lavoro per la prima stesura dello script o, quantomeno, un primo soggetto per la storia. Vedremo come sarà questa prima versione, ma siamo davvero molto emozionati e speriamo davvero di poter lavorare con un’altra icona come Eddie Murphy. Sarebbe grandioso. Quando ero piccolo, era uno dei miei film preferiti. Era la quintessenza del film di Jerry Bruckheimer. Un action movie pieno di grande umorismo in salsa buddy-cop. Lo stesso Bad Boys è una sorta di film alla Beverly Hills Cop. Poi appunto, Eddie Murphy è un idolo. Fallah: sì, è un grande.

In una chiacchierata fatta con Digital Spy , i registi di, Adil El Arbi e Bilall Fallah, hanno rilasciato un conciso aggiornamento su, lungometraggio al quale risultano ancora effettivamente collegati.

A novembre era giunta notizia che la pellicola, di cui si discute da tempo, si farà effettivamente, ma non sarà destinata alla sala.

Beverly Hills Cop 4 è stato “concesso” su licenza a Netflix dalla Paramount che avrà quindi la possibilità di ampliare la sua proposta di produzioni originali. Il colosso dello streaming si è anche assicurato l’opzione per un eventuale seguito, che a quel punto diventerebbe il quinto tassello della franchise.

La Paramount, che sta sviluppando questo progetto da diverso tempo, ha trovato una maniera per capitalizzare in modo sicuro sul seguito di una saga interrotta nel 1994 con Beverly Hills Cop 3 di John Landis. Seguito che, al cinema, potrebbe non necessariamente avere delle performance commerciali adeguate alle aspettative così come avvenuto, recentemente, con i “legacyquel” Terminator: Destino Oscuro e Doctor Sleep.

Si tratta del terzo accordo di questo tipo fra la major e Netflix dopo Annientamento e The Cloverffield Paradox anche se, a ben vedere, qua c’è una differenza non da poco perché non si tratta dell’acquisto di un film fatto e finito. Netflix lavorerà con Eddie Murphy e Jerry Bruckheimer per trovare il team che si occuperà della sceneggiatura e della regia e finanzierà attivamente la produzione del lungometraggio.

