In un panorama di riaperture post-lockdown reso alquanto desolato dall’assenza di adeguati ammortizzatori sociali destinati ai titolari e ai dipendenti dei cinema e dalla prospettiva di una riapertura in cui a mancare, oltre al pubblico, potrebbero essere anche gli stessi film da proporre, arriva dal Resto del Carlino un aggiornamento sulla situazione delle multisala UCI Cinemas di(nove sale, duemila posti in platea),(sei sale, 1300 posti) e(cinque sale, 1.100 posti).

Strutture che potrebbero non riaprire più o essere convertite ad altre destinazioni d’uso.

La situazione viene fornita al quotidiano citato da Massimiliano Giometti che, insieme al padre e ai due fratelli, gestisce l’azienda di famiglia proprietaria delle strutture in cui si trovano multisala citati.

Giometti, e adesso che succede?

Dopo quanto ci ha comunicato UCI Cinemas sull’intenzione di non rinnovare la gestione, la situazione resta congelata e, le dico la verità, ancora non c’è un progetto preciso, per cui ogni soluzione la considero aperta.

Ma voi che guidate direttamente altre sei multisale in tre regioni diverse, non pensare di tornare al timone delle vostre proprietà?

Viviamo uno stato di provvisorietà tale per cui è impossibile avventurarsi in previsioni, visto che ancora dal Governo non sono state comunicate né date, né linee guida su come e quando sarà possibile riaprire nel nostro Paese [nel mentre, la data e le modalità sono però arrivate, ndr.].

E l’ipotesi affitto o vendita ad altro gestore?

Valuteremo anche quella, magari sempre per la riaccensione dei grandi schermi o per un’attività diversa. Ma, appunto, in questo periodo è tutto fermo e al momento non ci sono trattative in corso proprio per la situazione senza precedenti che stiamo vivendo […] Lo sa che al momento del restart si rischia di non avere nuovi film disponibili, semplicemente perché da inizio marzo tutti i set sono stati bloccati? E non sappiamo nemmeno quando riprenderanno, visto che pure per i ciak si profilano tante restrizioni.