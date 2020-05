Nell’anno in cui il cinema sudcoreano è stato celebrato in tutto il mondo, grazie all’Oscar a Parasite , un altro grande esponente internazionale di questa cinematografia si prepara a realizzare un nuovo film:

Secondo quanto riporta Naver (via TheFilmStage), il regista ha scelto come suo nuovo progetto un melodramma con protagonista Park Hae-il (Memorie di un assassino) e Tang Wei (Lussuria – seduzione e tradimento), del quale però non ci sono molti dettagli. Il titolo coreano del film si traduce in “La decisione di lasciarsi”, e la storia sarà diversa dai melodrammi tradizionali, più in linea con la sensibilità dark di Park Chan-wook ovviamente. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno, quindi non è da escludersi che la pellicola sia pronta per i festival dell’anno prossimo.

Le produzioni in Corea del Sud si preparano a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus, pronte a capitalizzare la grande visibilità globale ottenuta da Parasite. Chan-wook però non è affatto nuovo al pubblico internazionale, anche grazie al successo di Oldboy (di cui come noto Spike Lee ha diretto il remake americano). Nel 2018 il regista si è dato alla serialità televisiva con The Little Drummer Girl – La tamburina, e negli ultimi due anni è stato collegato a diversi progetti tra cui The Brigands of Rattlecreek (scritto da S. Craig Zahler) per Amazon Studios e il remake di Cacciatore di teste di Costa-Gavras, ma a quanto pare la priorità andrà a questa nuova pellicola.