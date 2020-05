Deadline riporta cheè fase di trattative per dirigere, un film tratto da un racconto breve pubblicato sul New Yorker.

Dopo aver co-sceneggiato Toy Story, co-diretto A Bug’s Life – Megaminimondo, diretto Alla ricerca di Nemo e WALL·E, il regista ha fatto un tuffo nel mondo reale prendendo le redini, nel 2012, dello sfortunato John Carter. È poi tornato nel mondo dell’animazione con Alla ricerca di Dory per poi fiondarsi in quello della televisione dirigendo episodi di Stranger Things, Better Call Saul, Legion e Tales from the Loop.

Chairman Spaceman segna allora non solo un ritorno al grande schermo, ma anche a un film girato dal vivo. Ambientato in un futuro non troppo lontano, il film ruota attorno alla storia di un imprenditore di una grande azienda che decide di fare un cambiamento radicale e di rinunciare pubblicamente a tutta la sua fortuna per intraprendere una missione di colonizzazione del sistema solare. Le cose prendono una piega storta e così lui dovrà fare i conti non solo con la sua reputazione, ma anche con gli errori che continua a commettere.

Thomas Pierce, autore della storia originale, si occuperà della sceneggiatura mentre Simon Kinberg figurerà come produttore attraverso la sua Genre Films per la Searchlight Pictures.