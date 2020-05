Vertical Entertainment ha diffuso i dati d’incasso in VOD nei primi 10 giorni di distribuzione di, il film prodotto da Bron Studios e diretto da Josh Trank, con Tom Hardy nei panni dell’iconico gangster.

La pellicola ha raccolto oltre 2.5 milioni di dollari, un record per la compagnia. È raro che i dati d’incasso VOD vengono diffusi rapidamente (anche perchè si tratta di raccogliere le informazioni da piattaforme diverse), anche se nel riportare queste informazioni Deadline auspica che il lancio in digitale “forzato” di molti film a causa dell’emergenza Coronavirus sensibilizzi gli studios a una maggiore trasparenza (sappiamo per esempio che Trolls World Tour ha raccolto quasi 100 milioni di dollari nelle prime settimane, mentre non sappiamo ancora nulla del lancio di Scoob! avvenuto una settimana fa).

Capone è uscito il 12 maggio su varie piattaforme on demand (tra cui iTunes, dove è rimasto in testa alla classifica per tre giorni). Ricordiamo che mentre le sale cinematografiche trattengono circa la metà degli incassi dei film, nel caso dei lanci in digitale i distributori ottengono quasi tutto l’incasso, non essendoci particolari costi a parte quelli tecnici e di gestione da parte delle piattaforme.

Scritto e diretto da Josh Trank, Capone vede nel cast anche Linda Cardellini, Jack Lowden, Noel Fisher, Kyle MacLachlan, and Matt Dillon.