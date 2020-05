Secondo quanto riportato da Deadline (Sex Education),(La Favorita),(Dunkirk) e(Cruella) sarebbero entrati nel cast di, film che segna il debutto alla regia di Frances O’Connor (Mansfield Park) incentrato sulla vita della rinomata autrice Emily Brontë.

La Mackey vestirà i panni della protagonista, mentre Joe Alwyn sarà l’amante dell’autrice. Whitehead sarà invece Branwell Brontë, fratello con tendenze autodistruttive dell’autrice. Emily Beecham vestirà invece i panni di Charlotte Brontë.

“Il lavoro e le parole di Emily Brontë sono piene di passione, sentimento, violenza e feroce intelligenza”, ha dichiarato Frances O’Connor, “La sua storia parla di una giovane donna che ha il coraggio di formare se stessa e di abbracciare la sua vera natura nonostante le conseguenze di ciò. Emily è infatti una lettera d’amore per tutte le donne di oggi, in particolare per le giovani donne [..]. Sono così entusiasta di poter lavorare con un cast così giovane, così elettrizzante, luminoso, di talento, intelligente e vivace”,

David Barron, Piers Tempest produrranno il progetto insieme alla Tempo Productions (The Wife) di Jo Bamford in collaborazione anche con Robert Connolly e Robert Patterson della Arenamedia (Paper Planes).

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare nello Yorkshire, in Regno Unito, nel primo trimestre del 2021.

Recentemente, ricordiamo, abbiamo visto Emma Mackey nella seconda stagione della serie Netflix Sex Education e presto apparirà anche in Assassinio sul Nilo. Joe Alwyn è comparso invece in La Favorita, Maria Regina di Scozia e in Boy Erased – Vite cancellate.



Cosa ne pensate di questo progetto incentrato sulla vita di Emily Brontë? Diteci la vostra nei commenti!