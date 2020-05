Sono molte le uscite in home video targate Eagle Pictures che approderanno sugli scaffali nel mese di giugno. Tra le uscite troviamo il pluripremiato war movie di Sam Mendes, il biopiccon, la seconda stagione dicon Francesco Montanari e il film

Ecco il comunicato stampa con tutte le informazioni:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI GIUGNO 2020

Il pluripremiato “1917”, l’emozionante film biografico “JUDY”,

la seconda stagione della serie tv “IL CACCIATORE” e

la commedia “CRIMINALI COME NOI” arrivano in Home Video

Dal 3 giugno lo spettacolare war movie “1917” ,

vincitore di tre premi Oscar, del regista Sam Mendes

sarà disponibile in versione DVD, COMBO

(con il doppio formato DVD + Blu-ray) e Steelbook 4K.

Il 10 giugno arriva “Judy”, con protagonista la vincitrice

del premio Oscar Renée Zellweger nei panni della

leggendaria cantante e attrice, edito in versione

DVD e COMBO (DVD + Blu-ray).

Sempre dal 10 giugno sarà la volta della seconda stagione

di “Il cacciatore”, serie tv italiana con Francesco Montanari,

disponibile in versione DVD e Blu-ray.

Dal 23 giugno esce in DVD anche “Criminali come noi”,

una commedia irresistibile premio Goya come

Miglior film ispano-americano 2020.

Tanta azione ed emozioni coinvolgenti saranno gli elementi che caratterizzeranno le uscite Home Video del mese di giugno targate Eagle Pictures.

Si comincia il 3 giugno con l’uscita di “1917”, acclamato war movie che Eagle Pictures porta in Home Video in versione DVD, COMBO (contenente il doppio formato DVD e Blu-ray) e Steelbook 4K. Dietro la macchina da presa il premio Oscar® Sam Mendes (American Beauty, Revolutionary Road, Skyfall, Spectre, Jarhead), che realizza uno spettacolare film di guerra con grandi momenti epici, premiato dall’Academy con 3 statuette (sonoro, fotografia ed effetti speciali) e vincitore di 2 Golden Globe, 7 BAFTA e 3 Critics Choice Award. Un potentissimo film d’azione che sa essere al contempo introspettivo e silenzioso, arricchito da una una ricostruzione estremamente attenta ai dettagli e un cast straordinario.

Nel pieno della prima guerra mondiale, due soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean- Charles Chapman), sono chiamati ad un atto eroico. Devono infiltrarsi oltre le linee nemiche per raggiungere il Secondo Battaglione e comunicare loro che li attende una trappola. La riuscita della missione oltre a salvare 1600 commilitoni garantirebbe la salvezza anche al fratello di Blake che fa parte appunto di quel contingente.

Dal 10 giugno appuntamento con “Judy”, emozionante biopic sulla leggendaria attrice e cantante Judy Garland, disponibile in versione DVD e COMBO (DVD + Blu-ray). Protagonista Renée Zellweger, che oltre ad aver vinto l’Oscar® come migliore attrice, ha fatto incetta di premi, tra cui Golden Globe, BAFTA, Critic Choice Award, SAG Awards e Spirit Awards. Film biografico di straziante umanità, l’opera racconta la storia degli ultimi concerti di Judy Garland a Londra sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima interpretando Dorothy nel “Mago di Oz”. Un mix di fama e successo, tra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.

Sempre dal 10 giugno arriva in Home Video anche la seconda stagione della serie tv italiana “Il cacciatore”, disponibile in versione DVD e Blu-ray. Protagonista l’attore Francesco Montanari (I Medici, Romanzo criminale – La serie) nei panni del PM Saverio Barone, che interpreta una serie innovativa e, allo stesso tempo, tradizionale, in perfetto equilibrio tra le storiche fiction della Rai sulla Mafia e le serie tv crime dal respiro internazionale.

Ritroviamo il PM Saverio Barone alla caccia di Giovanni Brusca. Vuole prenderlo prima che il piccolo Giuseppe Di Matteo venga ammazzato e sciolto nell’acido. Saverio è a un passo dal catturare Giovanni, che però fiuta la trappola e riesce a fuggire. Ad essere catturato sarà Giuseppe Monticciolo che, messo alle strette, confessa che Di Matteo è morto: dopo la fuga, Giovanni ha dato l’ordine di liberarsene. La notizia fa riemergere in Saverio gli impulsi, l’avventatezza, la furia. Per Giada tale situazione è insostenibile: decide di rifugiarsi con la loro figlia Carlotta presso Carlo Mazza, l’unico vero amico che hanno. Anche Carlo è in una situazione complicata: ha preso la decisione di abbandonare il pool antimafia, ma non ha il coraggio di dirlo a Saverio. Quando finalmente rivela le sue intenzioni, Saverio si sente davvero abbandonato ma decide di fare terra bruciata intorno a Brusca.

Dal 23 giugno arriva in Home Video anche “Criminali come noi”, irresistibile commedia che racconta la crisi economica, edita in formato DVD. Vincitore del Premio Goya come Miglior Film Ispano-americano, il film è un mix riuscitissimo tra “Ocean’s Eleven” e “I soliti ignoti”, ambientato nella campagna argentina.

Siamo in una città sperduta nella provincia di Buenos Aires. Un gruppo di uomini decide di raccogliere la quantità di denaro necessaria per acquistare alcuni silos abbandonati e costituire una cooperativa agricola. Ma siamo alla vigilia della Grande crisi economica che ha portato al blocco delle banche del 2001 e i loro investimenti vengono bloccati. Scoprono in seguito che sono stati truffati dal direttore della banca e per il gruppo è giunto il momento di organizzare un colpo per riprendersi quello che è loro.

Ecco i packshot ufficiali dei vari prodotti:

