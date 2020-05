Appena prima che l’emergenza Coronavirus fermasse le riprese di varie produzioni in tutto il mondo, Steven Spielberg ha lasciato la regia di Indiana Jones 5 e al suo postoha fatto il suo ingresso alla guida del nuovo film del franchise con protagonista

Sono passati due mesi, e ora Collider aggiorna sulla pellicola (la cui uscita è stata rinviata al 2022 dalla Disney) grazie a un’intervista con il produttore Frank Marshall, da sempre molto coinvolto nel franchise. Innanzitutto, Marshall spiega perché Mangold è una scelta ideale:

Riguardo la sceneggiatura, Mangold dà un aggiornamento che potrebbe sembrare soprendente:

In realtà è normale che uno script venga revisionato quando viene coinvolto un nuovo regista. Sarebbe interessante però capire se l’intervento di Mangold sarà massiccio o meno.

Le riprese, comunque, non inizieranno finché non sarà sicuro farlo:

Il primo motivo, ovviamente, è la sicurezza di tutti quanti: il cast, la troupe, tutti noi. Quindi stiamo vedendo le linee guida che vengono annunciate pian piano, dagli esperti sanitari agli studios a tutti i vari ambienti dell’industria, e cerchiamo di incorporare tutte queste informazioni in modo da muoverci in sicurezza. Ovviamente questa cosa rallenterà i lavori, quindi dovremo aggiustare il tiro. Non ci saranno scene molto affollate per un po’ di tempo… E penso non ci saranno più i catering, il che sarà positivo perché si rimarrà più in forma! Al momento siamo in una situazione mutevole, e molte persone stanno lavorando a delle soluzioni.