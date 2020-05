Sarà Doug Liman a dirigere il film nello spazio con protagonista Tom Cruise di cui si è avuta notizia qualche settimana fa. Il progetto è attualmente sviluppato in maniera autonoma dagli studios, con il coinvolgimento di SpaceX di Elon Musk e della NASA.

Liman ha già scritto la prima bozza della sceneggiatura e produrrà la pellicola insieme a Cruise: i due non vedono l’ora di lavorare nuovamente insieme dopo il successo di Edge of Tomorrow e il recente Barry Seal – Una storia americana. Il regista ha diretto anche pellicole come Mrs. & Mrs. Smith e The Bourne Identity.

Si tratta di un progetto molto ambizioso, del quale sappiamo ancora pochissimo: non sono noti né il titolo né i dettagli della trama, quello che è certo è che Cruise e Liman intendono recarsi nello spazio per girare il film con l’aiuto della NASA, che qualche settimana fa ha confermato il proprio coinvolgimento spiegando che le riprese si svolgeranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX, verosimilmente, potrebbe essere coinvolta nei trasporti necessari a raggiungere l’ISS.

Il film, lo ricordiamo, non è collegato al franchise di Mission: Impossible (che al momento ha la proprità negli impegni dell’attore) e se verrà realizzato sarà il primo film di finzione narrativa mai girato nello spazio.

Non è la prima volta che l’attore si interessa a un’operazione simile. Vent’anni fa, infatti, James Cameron gli chiese se era disposto a girare un film nello spazio insieme a lui. Lo ricordava lo stesso Cameron nel 2018:

Parlai con Cruise della possibilità di girare un film sullo spazio, nello spazio circa 15 anni fa. Avevo un contratto con la Russia nel 2000 per andare alla Stazione Spaziale Internazionale e girare un documentario in 3D lì. Gli dissi: “Cavolo, amico mio, dovremmo fare un film”. Proposi di trovare due posti sulla Soyuz, ma prima avremmo dovuto imparare ingegneria. Tom rispose: “Nessun problema, mi metterò a studiare”. Avevamo delle idee per la storia, ma era tutto in fase iniziale.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline