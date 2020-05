Saràa dirigere il sequel diper la Sony.

A dare la notizia è Deadline che aggiunge anche il nome della sceneggiatrice incaricata dallo studio di realizzare lo script della pellicola, ovvero Maggie Levin (Into the Dark e My Valentine).

Scott Derrickson, lo ricordiamo è reduce dal divorzio coi Marvel Studios. Il regista, già dietro alla macchina da presa di Doctor Strange, avrebbe dovuto dirigere anche il secondo episodiodelle avventure solitarie dello Stregone Supremo della Casa delle Idee, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, poi passato nelle mani di Sam Raimi.

Inizialmente doveva essere Fede Alvarez a dirigere il capitolo due di Labyrinth – Dove Tutto è Possibile, cult del cinema fantasy del 1986 diretto da Jim Henson.

A fine aprile, il filmmaker aveva motivato cosi la sua decisione di abbandonare il progetto:

È davvero complicato decidere cosa sia o meno meritevole del tuo tempo. E cosa meriti le attenzioni del pubblico. Labyrinth era qualcosa che, a un certo punto, avrei fatto, ma poi ho deciso di fare retromarcia. Ho realmente cominciato a pensare che quando le persone hanno già dei preconcetti sul come dovrebbe essere un qualcosa è davvero complicato avere successo e sorprendere il pubblico. Fondamentalmente si attendono di rivedere la stessa cosa. Ed è per questa ragione che, come regista, ho deciso di non voler dedicare tempo a un progetto per cui le persone avevano già delle idee precostituite sul come sarebbe dovuto essere, compreso il look che avrebbe dovuto avere sul grande schermo. Labyrinth rientrava completamente in questa categoria, quindi ho deciso di passare oltre.

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola originale:

Che noia doversi occupare del fratellino! Sarah è davvero stufa dei pianti del piccolo Toby e invoca Jareth, il malvagio Re degli gnomi, pregandolo di portare via il bambino. Detto fatto, il piccolo scompare e Sarah, per ritrovarlo, dovrà avventurarsi in un intricato labirinto popolato di strani esseri, paludi e porte magiche… un mondo dove tutto è possibile.

Il cast di Labyrinth vedeva la presenza di Jennifer Connelly, David Bowie, Christopher Malcolm e Toby Froud.

None