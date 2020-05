In tutti i territori in cui saranno allentate le misure di lockdown, e previa la conferma dei calendari delle uscite cinematografica, Cineworld si aspetta la riapertura di tutti i suoi cinema a luglio. Cineworld ha già messo in atto procedure per assicurare un’esperienza cinematografica sicura e piacevole sia per i clienti che per i dipendenti. Cineworld è entusiasta della grande lista di film in arrivo in occasione della riapertura delle sale, a partire dall’attesissimo Tenet di Chris Nolan e subito dopo da Mulan della Disney. Cineworld, come sempre, crede moltissimo nell’esperienza cinematografica e si impegnerà al massimo per far sì che i propri cinema siano il posto migliore dove vedere un film.

Il gigante britannicoha annunciato ufficialmente che riaprirà tutte le proprie sale a luglio:

Cineworld è la seconda catena cinematografica più grande del mondo dopo AMC, con 9,518 schermi in 790 cinema diffusi in 11 territori: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Irlanda, Polonia, Romania, Israele, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria e Slovacchia. Negli Stati Uniti è presente tramite la controllata Regal (che solo ieri affermava di non avere ancora dei piani precisi per la riapertura), mentre nel Regno Unito e Irlanda possiede Cineworld e Picturehouse. I suoi cinema sono chiusi in tutto il mondo da marzo 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ovviamente, come lascia intendere il comunicato, la riapertura dipenderà dall’allentamento delle misure di lockdown nei vari territori e dalla conferma, da parte dei distributori, dell’attuale calendario di distribuzione: in particolare, Warner Bros dovrebbe decidere a giorni se manterrà il 17 luglio come data di uscita di Tenet o se lo rimanderà. Il messaggio di Cineworld, comunque, sembra piuttosto deciso.

La catena ha annunciato anche di aspettarsi un’iniezione di liquidità dalle misure di soccorso economico alle imprese approntate da Stati Uniti e Regno Unito, così come l’accesso a nuove linee di credito. Come conseguenza, le azioni Cineworld sono schizzate del 23%.

Fonte: Deadline