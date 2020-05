La Universal Pictures ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico di, la serie di romanzi fantasy di prossima pubblicazione della scrittrice di Temeraire Naomi Novik.

Todd Lieberman della Mandeville Films e David Hoberman, che hanno lavorato a La Bella e la Bestia, Wonder e The Aeronauts, produrranno il film che sarà tratto dal primo romanzo della serie, A Deadly Education, che la Random House pubblicherà in autunno.

La storia ruota attorno au un’eroina di nome El Higgins, una ragazza dai poteri straordinari che entra in una scuola per persone magiche in cui la bocciatura significa morte.

Jeyun Munford e Christine Sun supervisioneranno il progetto per la Universal, Carly Kleinbart lo farà per la Mandeville.

A seguire i primi dettagli della sinossi:

Entra in una scuola di magia come nessun’altra. Non ci sono insegnati, non ci sono vacanze, le amicizie sono puramente strategiche e le speranze di sopravvivenza mai giuste. Una volta che entri ci sono due modi per uscire: ti diplomi o muori. El Higgins è particolarmente preparata ai tanti pericoli della scuola. Non ha alleati, ma possiede un potere oscuro abbastanza forte da spianare montagne e spazzare via i numerosi mostri che infestano la scuola. Il problema è che potrebbe finire accidentalmente per uccidere anche gli altri studenti, perciò El fa del suo meglio per non usarlo a meno che non abbia scelta.

Naomi Novik è una scrittrice statunitense di romanzi fantasy vincitrice del premio John Wood Campbell come nuova scrittrice nel 2007. È nota per la serie di Temeraire, che qualche anno fa aveva attirato l’attenzione di Peter Jackson. Definita un “Master and Commander fantasy con i draghi“, la storia è ambientata durante le guerre napoleoniche, in un universo nel quale i draghi esistono, e le battaglie si svolgono principalmente in aria.

