In attesa di avere più notizie riguardo Nightmare Alley, ovvero il nuovo film diretto da, prossimamente arriverà sul mercato un curioso oggetto legato al regista messicano.

Da settembre sarà infatti disponibile per l’acquisto un particolare mazzo di tarocchi con carte ispirate a tutti i film del regista, con artwork realizzati dall’artista Tomás Hijo.

Potete vedere alcune immagini dei tarocchi cliccando sulle foto sottostanti:

Questa la sinossi ufficiale del film, prodotto da Searchlight Pictures:

In NIGHTMARE ALLEY, un giovane e ambizioso giostraio (Bradley Cooper) dotato di un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte rimorchia una psichiatra (Cate Blanchett) che si rivela essere ancora più pericolosa di lui. Lavorano al luna park anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell’alta società nel ruolo del facoltoso industriale Ezra Grindle.

Confermati nel cast anche Toni Collette, Mark Povinelli, David Strathairn. Le riprese sono in corso a Toronto, in Canada.

Si uniscono a del Toro alcuni suoi collaboratori di lunga data come il costumista Luis Sequeira (La Forma dell’Acqua, Mama), il direttore della fotografia Dan Laustsen (La Forma dell’Acqua, John Wick 3: Parabellum), il supervisore agli effetti speciali Dennis Berardi (La Forma dell’Acqua, Crimson Peak), la scenografa Tamara Deverell (Star Trek: Discovery, The Strain) e il montatore Cam McLauchlin (La Forma dell’Acqua, The Strain). Searchlight distribuirà la pellicola in tutto il mondo.

Annunciato nel 2017, Nightmare Alley sarà l’adattamento di un romanzo del 1946 già tradotto in film dalla Fox (si intitolava La Fiera delle Illusioni).

Questa la sinossi del film originale di Nightmare Alley con Tyrone Power nel cast:

Stanton, imbonitore di fiera, raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa a una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudospiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.