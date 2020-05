Tra due settimane sarà possibile riaprire i cinema in Italia, e in questi giorni, la più grande catena cinematografica del paese (di proprietà dell’americana AMC, a sua volta di proprietà della cinese Wanda), ha confermato che il 15 giugno aprirà alcune sale.

In un messaggio pubblicato su Facebook, infatti, possiamo leggere:

Siamo pronti a vivere di nuovo la migliore esperienza cinematografica insieme a te… nel modo più sicuro! Il 15 giugno riapriremo alcuni cinema. Per potervi accogliere nelle nostre sale in tranquillità dovremo seguire delle misure di sicurezza, insieme. Continuate a seguirci e rimanere aggiornati sui nostri canali social.

Non è ancora chiaro quali siano i cinema scelti per la riapertura, l’idea è comunque che progressivamente, nel corso delle settimane, riaprano sempre più sale, con l’aiuto possibilmente dei distributori cinematografici. Senza prodotto, infatti, gli esercenti non se la sentiranno di riaprire, ma nel contempo i distributori non se la sentiranno di lanciare nuovi film se non vi saranno abbastanza sale aperte: è un circolo vizioso che qualcuno dovrà rompere. La speranza è che presto vengano annunciati i primi film in arrivo al cinema, ma l’iniziativa di UCI dimostra che gli esercenti sono pronti a impegnarsi per far ripartire le attività, ovviamente nel rispetto delle disposizioni governative annunciate a metà maggio e che l’ANEC ha giudicato irricevibili (verosimilmente vi saranno aggiornamenti, in tal senso, prima del 15 giugno).

Resta da capire se la seconda catena cinematografica italiana, The Space, sarà disponibile ad aprire qualche sala alla riapertura dei cinema.

Ricordiamo che, sempre parlando di UCI Cinemas, tre importanti cinema delle Marche potrebbero invece non riaprire più a causa del mancato accordo con Giometti.