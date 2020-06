Dopo un duro periodo a causa dell’emergenza Coronavirus, laè pronta a tornare in campo con, film adattamento dell’omonimo romanzo di, best seller vincitore del premio Pulitzer del New York Times, che sarà diretto dal vincitore premio Oscare scritto da, con cast

Oltre a questo progetto, la Good Films ha anche altro in cantiere: si tratta di The Execution, dramma che sarà diretto da Daniel Espinosa (Safe House, e che ha diretto di recente Morbius) che affronterà i retroscena dell’assassinio del giornalista arabo corrispondente per il Washington Post , Jamal Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre 2018.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sui tempi di lavorazione o sulle date d’uscita.

I custodi del libro è un romanzo edito da Corbaccio, ecco la sinossi:

È la primavera del 1996 a Sarajevo e Hanna Heath, trentenne restauratrice australiana di manoscritti e libri antichi, giunge nella capitale bosniaca devastata da cinque anni di guerra civile e ancora sotto il fuoco dei cecchini. Deve restaurare la Haggadah di Sarajevo, un manoscritto ebraico prodotto in Spagna in età medievale e ricco di inusuali e variopinte miniature; un’opera preziosa e fondamentale nella storia dell’ebraismo, che fu salvata dal bibliotecario musulmano del Museo di Sarajevo quando, negli anni Quaranta, i nazisti e i famigerati reparti della Mano Nera cercarono di impadronirsene. È dalla voce di Hanna che apprendiamo la magnifica storia del libro, una vicenda fatta di macchie di vino e di sangue, di splendidi fermagli smarriti, di farfalle di montagna, di storie d’amore e di vigliaccheria, di secoli di splendore e di decadenza, di gloriose città, la Siviglia del 1480, la Tarragona del 1492, la Venezia del 1609, la Vienna del 1894, e di uomini giusti.

Fonte: Deadline