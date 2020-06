Il premio Oscarha ironicamente rivelato di essersi posto di recente un curioso obiettivo, ovvero quello di interpretare sul grande o piccolo schermo il padre di ogni star del cinema di nome Chris. Di recente è apparso in “n Difesa di Jacob” (Defending Jacob), miniserie targata AppleTV+ in cui veste i panni del personaggio interpretato da

Parlando con PeopleTV ha scherzato dicendo:

Il piano per la mia carriera è quello di interpretare il padre di ogni affascinante star del cinema con gli occhi azzurri di nome Chris. Ho spuntato la casella con Chris Evans e ho appena finito di lavorare al film [The Tomorrow War] con Chris Pratt in cui appunto interpreto suo padre, quindi siamo al numero due. Quindi se siete in ascolto, sto cercando Chris Pine, sono disponibile per Chris Hemsworth, in qualsiasi ordine, voglio dire, non è necessario rispettare l’ordine alfabetico.