Si terrà domani pomeriggio dalle 16 alle 20, la maratona in diretta su posso.it , piattaforma partecipativa ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con Rai Com.

L’incontro virtuale radunerà le Film Commission, gli artisti, le maestranze, le principali testate online di settore (incluso BadTaste.it) e le istituzioni dell’audiovisivo si confronteranno sulle nuove progettualità del Cinema Italiano, sulle bellezze del territorio, le location cinematografiche naturali e uniche al mondo. A condurre l’evento vi saranno Francesco Alò e Manuela Cacciamani di Posso, quest’ultima spiega che “Il Cinema è nel nostro DNA e nel nostro territorio. Questo evento ha l’obiettivo di dare voce a moltissime categorie dell’audiovisivo, attraversando tutto il Belpaese. Ascolteremo le novità, i nuovi bandi, i prossimi traguardi e meravigliosi racconti inediti dell’industria del Cinema Italiano.”

Questo l’elenco delle persone che interverranno nelle quattro ore (il nostro intervento sarà poco dopo le 18:00):