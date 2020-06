Due mesi fa vi abbiamo segnalato il toccante messaggio di Drew Struzan ai suoi follower su Facebook, condividendo alcuni dei suoi poster più famosi.

Il grande artista ha continuato, nelle ultime settimane, a pubblicare locandine, poster, illustrazioni e piccoli dietro le quinte sul suo lavoro, come questo video in cui, insieme alla moglie, spiega come ci vollero solo 24 ore per ideare, realizzare e spedire alla Universal l’illustrazione che poi divenne l’iconico poster di La Cosa. “Fu tutto così veloce che, quando misero l’illustrazione sotto a un vetro per fotografarla, la vernice si incollò al vetro perché era ancora umida!”

The Thing! 🛸 Drew’s wife Dylan recounts the afternoon Drew got the call to create the poster art for #TheThing… Pubblicato da Drew Struzan su Giovedì 28 maggio 2020

Condividendo questo poster di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, nel 36esimo anniversario dall’uscita del film, ricorda una telefonata con George Lucas:

GEORGE: “Perché hai fatto i denti affilati a Mola Ram?” DREW: “Pensavo fossero necessari.” GEORGE: “Vorrei ci avessimo pensato anche noi.”

Ecco invece lo splendido dipinto del 1984 utilizzato per il poster finale di Ritorno a Oz l’anno successivo:

Ecco invece un aneddoto sulle origini del poster di Il Principe Cerca Moglie:

L’incredibile poster di Crocodile Dundee II in America, a cavalcioni sulla 5th Avenue, venne mostrato a Paul Hogan. Dissero che la sua risposta fu: “I nostri tramonti, in Australia, sono gialli.” Un altro artista realizzò il poster, ma alla Paramount piacque così tanto questo concept che lo riutilizzò per Il Principe Cerca Moglie!

Questo è lo splendido artwork alla base del poster di Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta:

Un aneddoto invece sul poster dei Goonies:

Il servizio fotografico che utilizzai come riferimento per il poster dei Goonies fu molto divertente. Nostro figlio era ancora un ragazzino nel 1985, e radunò un po’ dei suoi amici, che erano tutti dell’età dei Goonies. Mia moglie era appesa fuori dalla finestra del secondo piano di casa nostra, mentre io dirigevo la catena di ragazzini “appesi” a una scala! Se solo avessi tenuto le foto!

Infine, le illustrazioni per I Dominatori dell’Universo e Ladyhawke:

Ladyhawke - Drew Struzan

I dominatori dell'universo - Drew Struzan



Quale dei suoi poster è il vostro preferito?