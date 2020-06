A inizio maggio abbiamo appreso che il film diche verrà realizzato dallae dalla Hasbro tramite l’etichetta Entertainment One sarà prodotto dall’ex dirigente dei Marvel Studios Jeremy Latcham che ha recentemente firmato un accordo di prelazione proprio con lo studio controllato dal colosso del giocattolo

Quanto alla trama della pellicola non sappiamo altro se non che stando a delle voci risalenti allo scorso, la storia del film racconterà di un gruppo di avventurieri alla ricerca dell’Occhio di Vecna, un potente artefatto risalente ai giorni in cui D&D era ancora un “giovanotto” (la prima apparizione risale al 1976).

Recentemente, i due registi e sceneggiatori ingaggiati dallo studio per realizzare la pellicola, Jonathan Goldstein & John Francis Daley, hanno parlato del film insieme all’Hollywood Reporter parlando dei toni che intendono conferire al progetto e di uno script che potrebbe essere cambiato per adeguare la lavorazione di Dungeons & Dragons ai protocolli anti COVID-19.

Goldstein e Daley hanno spiegato che il lungometraggio verrà supervisionato creativamente dalla Wizard of the Coast, la casa editrice di proprietà della Hasbro, che dal 1997 ha acquisito i diritti del leggendario RPG. Inoltre, almeno per il momento, nessun popolare giocatore, come ad esempio Joe Manganiello, li ha contattati per essere coinvolto:

Non siamo ancora stati contattati da alcun giocatore celebre ma stiamo lavorando con Wizard of the Coast, la casa editrice di D&D. Ovviamente sono degli esperti. Stiamo collaborando con il loro personale ed è una cosa che ci sta aiutando parecchio perché per quanto ne possiamo sapere di D&D, è comunque una goccia nel mare dei 45 anni di tradizioni e storia del gioco quindi quei ragazzi sono un’autentica risorsa. Se abbiamo bisogno di un particolare incantesimo per uno stregone, ci forniscono una lista. È molto divertente.

Quanto al tono di Dungeons & Dragons, i due filmmaker, noti per l’ironia dello script di Spider-Man: Homecoming o per pellicole come Game Night, spiegano:

Vogliamo che sia divertente. Non è una vera e propria commedia, ma un action-fantasy con degli elementi di commedia e personaggi coi quali speriamo le persone possano divertirsi osservando le loro avventure. D&D è uno sguardo unico al genere fantasy dove c’è l’elemento della contemporaneità delle persone che giocano e parlano fra di loro. Non vogliamo fare una parodia o prendere in giro il genere. Ma vogliamo trovare un modo inedito per raccontarlo. È lo stesso format di Dungeons & Dragons a essere interessante e divertente, tutto basato sul pensiero critico, sulla pronta reazione a eventi che possono mettere a repentaglio i personaggi e ai quali devi, appunto, rispondere con rapidità. È lo spirito che stiamo cercando di infondere al film.

Film il cui sviluppo, chiaramente, ha subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus che ha bloccato il mondo intero, compresa Hollywood:

Abbiamo appena cominciato la seconda stesura dello script. C’è stata la possibilità di dedicare tutto il nostro tempo a questo aspetto anche se l’altro lato della medaglia è che saremmo dovuti partire per il Regno Unito a marzo per fare dello scouting […] Ma lo sviluppo prosegue in remoto, in buona sostanza l’unica cosa che abbiamo interrotto è lo scouting fisico.

Jonathan Goldstein & John Francis Daley specificano però che proprio a causa dei protocolli di sicurezza anti COVID-19 che dovranno essere attuati sui set, si stanno rendendo necessari alcuni cambiamenti dello script:

Il mondo intero cambierà in maniera drastica. Abbiamo delle scene con delle grandi folle e stiamo pensando se valga la pena preservarle o se dovremmo provare a cambiarle trovando un’altra strada per raccontare le scene che ci stiamo immaginando.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni sul film di Dungeons & Dragons? Ditecelo nei commenti!

