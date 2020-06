, l’ex cestista degli, deie deiha espresso il suo interesse a partecipare a Jackass 4.

La motivazione? Voler fare un incontro di boxe con Johnny Knoxville.

Shaquille O’Neal ha parlato della cosa insieme a Steve-O durante il suo podcast:

Vorrei partecipare al quarto Jackass. Voglio fare un incontro di pugilato con Johnny Knoxville, mi ricordo di quando ha fatto un match di boxe con Butterbean.

Eric Scott Esch, soprannominato Butterbean è un ex pugile, kickboxer ed artista marziale misto statunitense e quello a cui fa riferimento Shaquille O’Neal è un match, ovviamente alquanto “peculiare”, che è stato proposto nel primo film di Jackass.

Potete vederlo qua sotto:

Quanto al quarto Jackass se ne parla almeno dal 2012, dopo che il terzo episodio aveva incassato ben 170 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 20.

Poi, per lungo tempo, non si è saputo più nulla fino alla conferma del progetto avvenuta a fine 2019. Di recente la Paramount ha deciso di spostare la data di uscita del quarto capitolo cinematografico di Jackass previsto inizialmente per il 5 marzo 2021 (negli Stati Uniti).

La nuova data di release del lungometraggio nelle sale americane è ora fissata al 2 luglio 2021.

Di recente sempre Steve-O, parlando con MMA Junkie aveva dichiarato:

Alla Paramount Pictures è stato dato il via libera, si. Si parla del 2021. Ma non mi hanno ancora fatto un’offerta che io possa prendere sul serio. Non per essere scortese o altro, ma… non mi hanno ancora contattato. Quindi vedremo.

Il franchise di Jackass al cinema, iniziato nel 2002 con Jackass: The Movie, ha con il tempo incassato in tutto il mondo oltre 335 milioni di dollari.

La preve sinossi del primo lungometraggio:

Johnny Knoxville e la sua banda di pazzi si esibiscono in una varietà di numeri e gags per la prima volta sul grande schermo.

Jeff Tremaine ha diretto tutti e tre i primi film più lo spin-off di Nonno Cattivo.

Cosa ne pensate della proposta di Shaquille O’Neal per Jackass 4? Ditecelo nei commenti!