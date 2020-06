ha deciso di tornare alle sue radici dirigendo una commedia in Finlandia, pronta a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus: si tratterà di uno dei primi progetti europei a ripartire visto che l’inizio delle riprese è fissato a tra poche settimane. Sul set la produzione rispetterà le stesse misure di sicurezza che anche altri paesi adotteranno

Il regista ha trascorso gli ultimi anni a dirigere film per la Cina, ma vista l’emergenza è tornato nel suo paese natale con l’obiettivo di dirigere Class Reunion 3, terzo capitolo del remake finlandese della popolare serie di film danesi. La storia ruota attorno a tre amici di mezza età che si riuniscono in occasione di una rimpatriata di classe.

“Ho vissuto a Hollywood e a Pechino negli ultimi 35 anni, realizzando 22 film” ha commentato il regista. “Ho pensato che questa estate fosse l’occasione migliore per tornare alle mie radici e girare una bella commedia senza freni con un mucchio di amici di vecchia data“.

Class Reunion 3 (Luokkakokous 3) sarà uno dei primi progetti a dare il calcio di inizio alla ripartenza in Finlandia. Sul set saranno prese tutte le misure necessarie per lavorare in totale sicurezza: Harlin ha dichiarato di voler ricorrere agli effetti visivi per dare modo al cast principale e alle comparse di tenersi a giusta distanza.

Il regista ha confermato l’intenzione di tornare in Cina in futuro per proseguire lì la sua carriera. Di recente Renny Harlin ha diretto Hercules – La leggenda ha inizio (2014), Skiptrace: Missione Hong Kong (2016), Gu jian qi tan zhi liu yue zhao ming (2018) e Chen mo de zheng ren (2019).

