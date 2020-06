Sono trascorsi 8 anni dalla rimozione dell’attrazione dedicata adagli Universal Studios di Orlando, in Florida, per far posto a Diagon Alley. Per celebrare un ritorno alle origini, in occasione del 30° anniversario, il parco metterà in vendita una serie di prodotti da collezione dedicati al film di Steven Spielberg.

Potete ammirarli qui di seguito.

Ricordiamo che dopo una serie di “prove” gli Universal Studios di Orlando riapriranno ufficialmente domani rispettando tutte le norme di sicurezza.

Il capolavoro di Spielberg quest’anno compie 45 anni e per l’occasione la Universal Pictures proporrà il film in 4K in edizione speciale. Qui trovate tutti i dettagli.

La sinossi:

Amity e’ una cittadina che vive di turismo balneare, situata su di un’isola californiana del pacifico. Una sera, nel corso di una festa sulla spiaggia, una ragazza, christine, si avventura in mare e viene dilaniata da uno squalo. Lo sceriffo martin brody vorrebbe chiudere le spiagge ma il sindaco, preoccupato per i proventi della comunita’, tergiversa. Quando il mostro marino miete la seconda vittima e le spiagge sono vengono invase da una folla attratta dalla morbosità, martin ingaggia l’anziano pescatore quint e con la sua barca si mette alla caccia del pescecane.

Avete mai visitato l’attrazione dedica a Lo squalo a Orlando?

